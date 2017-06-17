Последние новости раздела
- Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї21:45
- В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ20:51
- В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом20:31
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ19:50
- Командир терористів в Донбасі наказав розстріляти підлеглих - ГУР 19:30
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"17:50
- В четырех районах Донецкой области восстановлено водоснабжение - ДСНС 17:34
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом17:17
- Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка 16:10
В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ
17.06.2017 20:51
Незаконная организация «ДНР» заявляет о том, что судейский корпус остается недоукомплектованным. Об этом в эфире местного телеканала «Юнион» рассказала первая заместительница так называемого верховного суда Юлия Безручко.
«На сегодняшний день из указанного числа судей досрочно прекратил свои полномочия 1 судья. Средняя нагрузка на одного судью суда общей юрисдикции за 5 месяцев 2017 года составила 798 дел и материалов», - сказала она.
По словам Безручко, на начало 2017 года фактически исполняли свои обязанности 70 судей.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, судьи, ДНР
Читайте также:
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Во Франции заявили о попытке госпереворота
- "Идейных командиров за последние полтора года истребили", - блогер из РФ о "перевороте" в "ЛНР"
- "Консервы" или Приднестровье-2 - завтра может решиться судьба Донбасса
- Переворот на привокзальной площади в Донбассе
- Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї21:45
- В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ20:51
- В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом20:31
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ19:50
- Командир терористів в Донбасі наказав розстріляти підлеглих - ГУР 19:30
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"17:50
- В четырех районах Донецкой области восстановлено водоснабжение - ДСНС 17:34
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом17:17
- Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка 16:10
- Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї21:45
- У античного городища в Крыму решили добывать песок21:15
- В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ20:51
- В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом20:31
- В Украине откроется офис Японского агентства международного сотрудничества 20:10
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ19:50
- Командир терористів в Донбасі наказав розстріляти підлеглих - ГУР 19:30
- Американские ученые назвали основного переносчика опаснейших вирусов19:15
- В Украине запретили пользоваться российскими сервисами при регистрации доменов18:52
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых