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В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ

17.06.2017 20:51
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В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ

Незаконная организация «ДНР» заявляет о том, что судейский корпус остается недоукомплектованным. Об этом в эфире местного телеканала «Юнион» рассказала первая заместительница так называемого верховного суда Юлия Безручко.

«На сегодняшний день из указанного числа судей досрочно прекратил свои полномочия 1 судья. Средняя нагрузка на одного судью суда общей юрисдикции за 5 месяцев 2017 года составила 798 дел и материалов», - сказала она.

По словам Безручко, на начало 2017 года фактически исполняли свои обязанности 70 судей.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, судьи, ДНР
 
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