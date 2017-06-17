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В МАРИУПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ
Памятник установили недалеко от того места, где три года назад трагически погибли украинские военнослужащие. Почтить память защитников пришли заместитель городского головы Ярослав Хотнянський, заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, пограничники и жители города.
Началось мероприятие с выноса флага Государственной пограничной службы Украины под звуки национального гимна. Далее все присутствующие минутой молчания почтили память погибших.
В своем выступлении Ярослав Хотнянский вспомнил события 14 июня 2014, когда в результате вооруженной засады под обстрел попали пограничники: «В тот страшный день Украина потеряла шестерых своих защитников, один из них пастор церкви. Память о них навсегда останется с нами. Они отдали свои жизни, чтобы сегодня мы могли жить в мирном и спокойном городе. Мариуполь развивается и в этом заслуга наших военнослужащих».
Завершилось открытие освещением памятника и возложением цветов.
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, пограничники, памятник
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