В МАРИУПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ

17.06.2017 19:50

Памятник установили недалеко от того места, где три года назад трагически погибли украинские военнослужащие. Почтить память защитников пришли заместитель городского головы Ярослав Хотнянський, заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, пограничники и жители города.

Началось мероприятие с выноса флага Государственной пограничной службы Украины под звуки национального гимна. Далее все присутствующие минутой молчания почтили память погибших.

В своем выступлении Ярослав Хотнянский вспомнил события 14 июня 2014, когда в результате вооруженной засады под обстрел попали пограничники: «В тот страшный день Украина потеряла шестерых своих защитников, один из них пастор церкви. Память о них навсегда останется с нами. Они отдали свои жизни, чтобы сегодня мы могли жить в мирном и спокойном городе. Мариуполь развивается и в этом заслуга наших военнослужащих».

Завершилось открытие освещением памятника и возложением цветов.

Источник: i24.com.ua