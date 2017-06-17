В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"

17.06.2017 17:50

По центральному проспекту прошла колонна военной техники в сопровождении полицейских авто. Правоохранители и военнослужащие Нацгвардии Украины следят за тем, чтобы праздничные мероприятия мероприятие прошли в безопасных условий.

В 9 утра возле торгового центра «Амстор» выстроилась легковая и бронированная колесная техника, которая, сформировавшись в колонну, двинулась по проспекту Мира до Театральной площади. Основная торжественная часть мероприятия состоялась там в 10.00. Поздравить и наградить защитников города, которые три года назад восстановили Украинский контроль над Мариуполем, пришли почетные гости. Среди них - заместитель Министра внутренних дел Украины Вадим Троян и заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Полиция Мариуполя переведена в усиленный режим несения службы. Кроме внутреннего контроля за правопорядком, увеличено количество сотрудников на блокпостах в целях недопущения попадания внутрь города лиц, вынашивающих намерение по дестабилизации состояния.

На территории проведения торжеств работают усиленные наряды полиции. В авторежиме территорию объезжают экипажи патрульных. Сотрудники, отвечающие за безопасность дорожного движения, следят за правопорядком на дорогах вблизи проведения мероприятия.

Кроме того, в театральном сквере развернут координационный штаб, откуда происходит управление всеми нарядами, которые задействованы на обеспечение безопасности во время празднования.

Источник: i24.com.ua