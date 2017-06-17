В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом

17.06.2017 20:31

В Мирнограде реализовали достаточно креативную идею – здесь заработал летний кинотеатр.

Теперь каждую субботу жители и гости города могут в кругу единомышленников наслаждаться показом фильмов под открытым небом.

Выбор киноленты — также за зрителями. В социальных сетях проходит открытое голосование, по результатам которого и определяют фильм, который будут показывать в летнем кинотеатре в ближайшую субботу.

Источник: girnyk.dn.ua