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Архив - Донецкая область

В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом

17.06.2017 20:31
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В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом

В Мирнограде реализовали достаточно креативную идею – здесь заработал летний кинотеатр.

Теперь каждую субботу жители и гости города могут в кругу единомышленников наслаждаться показом фильмов под открытым небом.

Выбор киноленты — также за зрителями. В социальных сетях проходит открытое голосование, по результатам которого и определяют фильм, который будут показывать в летнем кинотеатре в ближайшую субботу.

Источник: girnyk.dn.ua



Теги: Донбасс, социальная сеть, кинотеатр, Мирноград (Димитров)
 
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