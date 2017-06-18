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Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів з початку доби – штаб

18.06.2017 21:10
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Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів з початку доби – штаб

З початку доби 18 червня підтримувані Росією бойовики здійснили 19 обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. «Внаслідок бойових дій ніхто з бійців сил АТО сьогодні не постраждав», – ідеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу, п’ять обстрілів сепаратисти здійснили із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 міліметрів, найбільше обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку.

«Тут зафіксовано більше половини всіх ворожих збройних провокацій. Ще на світанку бойовики випустили по півдесятка мін калібру 120 міліметрів у бік наших позицій поблизу Павлополя та Чермалика. Там же, а також в районі Широкиного, Водяного й Талаківки, незаконні збройні формування неодноразово відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – інформує штаб.

В угрупованні «ДНР» удень 18 червня заявили, що один бойовик загинув і два будинки в Донецьку та Ясинуватій були пошкоджені внаслідок обстрілу, в якому сепаратисти звинувачують українських військових.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 18 червня.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.

Источник: radiosvoboda.org



Теги: Донбасс, военные, боевики, обстрелы
 
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