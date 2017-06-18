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Бойовики обстріляли житлові квартали на маріупольського напрямку - Міноборони
КИЇВ. 18 червня. УНН. Бойовики обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів на маріупольському напрямку. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Маріупольський напрямок. Там окупанти продовжують широко застосовувати важку зброю, в тому числі проводячи обстріли житлових кварталів прифронтових населених пунктів”, — сказав О.Мотузяник.
За його словами, вчора о 17:40 російські окупаційні війська з мінометів обстріляли селище Бердянське.
“Пошкоджено кілька будинків, один із них дуже серйозно — зруйновано дах і стіни. В іншому будинку сталася пожежа”, — уточнив речник.
Він також зазначив, що потужні артилерійські обстріли терористи вели у Гранітному та сусідній Новоселівці-2.
Крім того у Широкиному у другій половині доби НЗФ проводили короткотривалі мінометні обстріли а також тричі стріляли по українським позиціям з танку.
Протягом дня також ворог застосовував легке озброєння від Красногорівки до крайнього півдня напрямку.
“Всього вчора на маріупольському напрямку сталося 28 ворожих збройних провокацій, 7 з них з використанням важкого озброєння”, — зазначив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики з танків та артилерії вночі обстріляли українські позиції біля Авдіївки.
Источник: unn.com.ua
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, Минобороны
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