ДОНЕЦЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ТА НАСОСНА ПІВДЕННО-ДОНБАСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ ПРАЦЮЮТЬ ПОПРИ ОБСТРІЛИ

18.06.2017 20:36

Сьогодні вночі бойовики вкотре обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію та насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водопроводу. Про це повідомляє КП “Компанія “Вода Донбасу”.

– На Донецькій фільтрувальної станції було зафіксовано 6 влучень снарядів на території, пошкоджений утеплювач хлоропроводу (сам хлоропровод цілий), також снаряд потрапив в скіс резервуара чистої води. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 4 потрапляння неподалік котельні. На насосній станції першого підйому ПДВ – множинні попадання по всій території, але устаткування не пошкоджено, – йдеться в повідомленні.

Наразі обидва об’єкти продовжують працювати у звичному режимі.



