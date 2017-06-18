Донецкую фильтровальную станцию в этом году обстреливали 11 раз – ОБСЕ

18.06.2017 22:30

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ призвали стороны военного конфликта на Донбассе прекратить обстрелы вблизи объектов инфраструктуры.

В этом году Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам девять раз, в целом ее работа прекращалась на 45 дней. Об этом говорится в сообщении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter.

Единственным способом исправить ситуацию в ОБСЕ назвали прекращение боевых действий.

Наблюдатели отметили, что только в мае при содействии миссии на Донбассе 11 раз ремонтировали объекты инфраструктуры.

"Сколько еще нужно провести ремонтных работ, чтобы стороны прекратили обстрелы и отвели вооружение?" – говорится в сообщении.

В последний раз после обстрелов работа Донецкой фильтровальной станции была возобновлена 10 июня.

Источник: gordonua.com