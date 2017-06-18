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ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КРАМАТОРСКЕ ЖДУТ НА КОМИССИЮ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ
Начала работу городская Комиссия по рассмотрению заявлений для предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
В рамках совместного с ЕС проекта «Обеспечение жилыми условиями наиболее уязвимых ВПО и жителей города Краматорск, оказавшихся под влиянием конфликта» в городе проходит реконструкция трех муниципальных общежитий, рассчитанных на 253 места.
Как сообщает Краматорский городской совет и Офис проекта поддержки внутренне перемещенных лиц, все переселенцы, зарегистрированные в городе Краматорск и нуждающихся в жилье, имеют право обратиться в Комиссию с заявлением о предоставлении жилого помещения в одном из трех общежитий.
Общежития расположены по ул. Ш. Назаренко, 3 (Старый город), ул. Уральская, 5 (р-н паспортного стола), ул. Рыбинская, 160 (р-н Меловой балки за парком «Юбилейный»).
Место приема заявлений: офис коммунального предприятия «Мост», мр-н Лазурный, улица Беляева, д. 113, I-й этаж, кабинет «Бухгалтерия».
Время работы комиссии: Пн. Вт. Ср. с 8-00 до 17-00, Чт. Пт. с 8-00 до 16-00, перерыв: с 12-00 до 13-00.
Прием заявлений и документов к ним будет осуществляться согласно «Порядка предоставления в пользования жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц». С Порядком и образцом заявления можно ознакомиться по ссылке
К заявлению о предоставлении жилого помещения нужно приложить следующие документы на всех совершеннолетних членов семьи:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- справка о доходах за предыдущие шесть месяцев;
- копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица в г. Краматорске;
- документ, подтверждающий льготную категорию для преимущественного права на обеспечение жилым помещением для временного проживания внутренне перемещенных лиц;
- справка о составе семьи или другие документы, подтверждающие родственные связи;
- справка с КЛПУ «Городской противотуберкулезный диспансер города Краматорска». Местонахождение КЛПУ «Городской противотуберкулезный диспансер города Краматорска» ул. Кирилкина, 10. Предоставление справки при наличии снимка флюорографии.
- справка Государственной пограничной службы Украины о пересечении границы лицом, которое обращается с заявлением, за период не менее чем за 12 месяцев до даты обращения. Для получения справки необходимо письменно обратиться в главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины (почтовый адрес: ул. Владимирская, 26, г. Киев, 01601). Образец заявления
Внимательно ознакомьтесь с требованиями к обращениям. Период, за который необходимо получить информацию - с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года.
- справка из ЕГР прав на недвижимое имущество и их обременений; справка (иной документ) другого органа, уполномоченного на проведение государственной регистрации недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество; справка (иной документ) любого другого компетентного органа, к полномочиям которого относится сбор, обработка информации о наличии в собственности и / или пользовании лица недвижимого имущества.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, жилье, переселенцы
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