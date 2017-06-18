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СХІД – ЗАХІД: НА ДОНЕЧЧИНІ МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

18.06.2017 10:10
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СХІД – ЗАХІД: НА ДОНЕЧЧИНІ МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

У селі Урзуф, що під Маріуполем, стартував ІІ Всеукраїнський форум “Схід-Захід: міжрегіональне партнерство”. Участь у форумі цього року взяли 200 молодіжних лідерів з 16 областей України.

– У порівнянні з минулим роком, сьогодні кількість учасників збільшилась. Протягом двох днів вони працюватимуть за трьома напрямками: розвитку туризму, інформаційного простору та реалізації стартапів, – розповів кореспонденту “До ТеБе” співорганізатор форуму Дмитро Лубінець. 

 



Теги: Донбасс, туризм, форум, молодежь
 
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