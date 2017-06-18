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Архив - Донецкая область

В Славянке женщина убила сожителя одним ударом ножа

18.06.2017 12:31
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В Славянке женщина убила сожителя одним ударом ножа

По информации местного отдела полиции, ЧП произошло во время распития алкоголя в селе Богородичное.

Кухонным ножом она нанесла удар в область грудной клетки мужчине. Затем попыталась вынуть нож, отмыть его от крови и вытереть отпечатки пальцев.

Однако это увидели родственники потерпевшего, которые вызвали скорую помощь. Но спасти мужчину не удалось. Сейчас она задержана.

Источник: slavgorod.com.ua



Теги: Донбасс, Славянск, женщина, убийство
 
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