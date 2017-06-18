В ВОЛНОВАХЕ ОТРАВИЛИСЬ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ОДИН ДЕТСАД

18.06.2017 09:32

В Волновахе полиция устанавливает обстоятельства отравления девяти детей, посещающих один детский сад. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«В течение двух дней в Волновахскую больницу поступило девять детей в возрасте от 2-4 лет с симптомами похожими на сальмонеллез. Сейчас состояние детей не тяжелое. Полицейские проводят проверку и устанавливают причину отравления воспитанников детсада», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети живут в Равнополье Волновахского района и посещают один детский сад, младшую группу. Два дня спустя родители первых двух больных детей обратились в больницу г. Волновахи с симптомами похожими на сальмонеллез. В течение двух дней с таким же диагнозом поступило еще семь детей.

Сейчас местный детсад, который посещали дети, временно закрыт.

По данному факту полиция проводит проверку и открыла уголовное производство по ст. 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины.

Источник: novosti.dn.ua