Водоснабжение западного Донбасса снова под угрозой

18.06.2017 16:50

Сегодня ночью в зоне обстрелов находились Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса».

На насосной станции первого подъема ЮДВ – множественные попадания по всей территории, оборудование не повреждено.

На Донецкой фильтровальной станции, осуществляющей водоснабжение Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, зафиксировано шесть попаданий снарядов на территории, попадание в скос резервуара чистой воды, четыре попадания около котельной. Поврежден утеплитель хлоропровода, сам хлоропровод цел.

На данный момент оба объекта продолжают работать.

Напомним, Южнодонбасский водопровод приостанавливал работу из-за боевых действий десять дней назад. 8 июня насосную станцию первого подъема ЮДВ остановили, чтобы не подвергать риску ее персонал. 10 июня насосная станция возобновила работу, но той же ночью была обстреляна и обесточена. Три дня велись восстановительные работы, и утром 15 июня насосная станция первого подъема ЮДВ заработала в штатном режиме.