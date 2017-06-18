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Военный прилюдно сделал предложение своей девушке во время празднования освобождения Мариуполя
Сегодня, 17 июня, в Мариуполе праздновали третью годовщину освобождения города от сепаратистов и бандитов "ДНР". Как пишет издание 0629.com.ua, тогда два месяца город жил в условиях беззакония и вакханалии.
13 апреля группа вооруженных людей, прибывших из Донецка, при поддержке местных сепаратистов, захватила здание городской администрации. А 13 июня 2014 года началось освобождение Мариуполя.
Во время праздничных церемоний на центральной площади один из бойцов, которые принимали участие в событиях 2014 года, прямо на площади признался в любви и предложил руку сердце своей девушке, которая тогда не побоялась ничего и отправилась в Мариуполь следом за любимым. По словам бойца, они познакомились еще во время Революции достоинства, а затем вслед за своим защитником она приехала сюда на восток, и в самые трудные времена продолжает поддерживать и вдохновлять. Девушка приняла предложение, чем сделала праздник еще более позитивным.
Во время официальной церемонии 20 бойцам полка "Азов" вручили награды МВД Украины "За отвагу в службе" и "За отличие в службе", а также почетные грамоты двум спецназовцам полиции Донбасса. Кроме того, ценные подарки и благодарности получили военнослужащие Нацгвардии Украины, пограничники и бойцы подразделения МВД.
"Спасибо бойцам Нацгвардии, полку специального назначения "Азов", пограничникам, за то, что спасали и защищали наш город от всякой нечисти", - сказал во время награждения заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Также сегодня в Мариуполе во время торжеств по случаю годовщины освобождения Мариуполя был открыт мемориальный памятник с именами воинов-пограничников, погибших от рук террористов 14 июня 2014 года. Памятник был установлен на пост-мосте, месте, где погибли пограничники. Рядом с мемориалом установлен пограничный столб – символ украинской земли, за который пограничники отдали жизнь.
Источник: ukranews.com
Теги: Донбасс, Мариуполь, предложение, военный
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