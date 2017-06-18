- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО12:40
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса11:59
- Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на РФ11:40
Завтра в Покровске «взорвут» многоэтажку
20 июня в городе Покровске будут проводиться комплексные учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает сектор по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и мобилизационной работы Покровского городского совета.
Учения пройдут 20 июня с 9:00 до 14:00 в микрорайоне «Шахтерский» возле домов №№ 10, 11,13, 17 и 18.
Представители 9-го Государственно пожарно-спасательного отряда, Покровского отдела полиции, станции скорой медицинской помощи и служб гражданской защиты будут отрабатывать совместные действия при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением пятиэтажного дома в результате взрыва природного газа.
Жителей города просят сохранять спокойствие, не создавать паники и не распространять необоснованные слухи.
Источник: girnyk.dn.ua
Теги: Донбасс, взрыв, учения, Покровск (Красноармейск)
- В Донецке взорвали "Донбасс Арену" (ФОТО)
- На донецком вокзале "обезвредили" взрывчатку (ФОТО)
- В Новоазовске спасали пострадавших от взрыва
- В Седово боевики взорвали дом местной жительницы, которая их поддерживала и помогала
- Недалеко от Донецка взорвали три десятка гранат (ФОТО)
- В Донбассе спасатели "взорвали" пятиэтажку
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО12:40
- На Луганщине пропал без вести полковник Нацгвардии12:20
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса11:59
- Янтарное "дело Розенблата": все подробности операции и тайный агент под прикрытием22:36
- В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены22:10
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- Стало известно, как именно НБУ будет отслеживать доходы украинцев20:30
- В России показали стрельбу танка Армата. ВИДЕО20:05
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям19:40
- США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО19:15
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?18:50
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- Почему кофе обязательно надо запивать водой