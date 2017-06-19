Безвиз в ОРДЛО: названа сумма взятки за украинский загранпаспорт

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В “ЛДНР” резко возрос спрос на украинские загранпаспорта
После введения безвиза с ЕС на оккупированных территориях резко возрос спрос на украинские загранпаспорта, в т.ч. старого образца.Об этом сообщил координатор группы “Информационное спопротивление”, Нардеп Дмитрий Тымчук.
В «МВД ЛНР» за взятку в размере $400-500 можно оформить зарубежные паспорта старого образца на бланках, которые остались в подразделениях миграционной службы после оккупации. За меньшую сумму местные “паспортисты” готовы вклеить фотографию в паспорта граждан при достижении ими 25 и 45 лет и поставить недействительную печать.
Как уже сообщала Politeka, беглый экс-премьер Николай Азаров разнервничался из-за того, что украинцам якобы не хватит денег на поездки в Европу.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, взятка, ДНР, ЛНР, безвизовый режим
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