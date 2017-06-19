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Архив - Донецкая область

Безвиз в ОРДЛО: названа сумма взятки за украинский загранпаспорт

19.06.2017 11:40
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Безвиз в ОРДЛО: названа сумма взятки за украинский загранпаспорт

В “ЛДНР” резко возрос спрос на украинские загранпаспорта

После введения безвиза с ЕС на оккупированных территориях резко возрос спрос на украинские загранпаспорта, в т.ч. старого образца.Об этом сообщил координатор группы “Информационное спопротивление”, Нардеп Дмитрий Тымчук.

В «МВД ЛНР» за взятку в размере $400-500 можно оформить зарубежные паспорта старого образца на бланках, которые остались в подразделениях миграционной службы после оккупации. За меньшую сумму местные “паспортисты” готовы вклеить фотографию в паспорта граждан при достижении ими 25 и 45 лет и поставить недействительную печать.

Как уже сообщала Politeka, беглый экс-премьер  Николай Азаров разнервничался из-за того, что украинцам якобы не хватит денег на поездки в Европу.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, взятка, ДНР, ЛНР, безвизовый режим
 
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