Безвиз в ОРДЛО: названа сумма взятки за украинский загранпаспорт

19.06.2017 11:40

В “ЛДНР” резко возрос спрос на украинские загранпаспорта

После введения безвиза с ЕС на оккупированных территориях резко возрос спрос на украинские загранпаспорта, в т.ч. старого образца.Об этом сообщил координатор группы “Информационное спопротивление”, Нардеп Дмитрий Тымчук.

В «МВД ЛНР» за взятку в размере $400-500 можно оформить зарубежные паспорта старого образца на бланках, которые остались в подразделениях миграционной службы после оккупации. За меньшую сумму местные “паспортисты” готовы вклеить фотографию в паспорта граждан при достижении ими 25 и 45 лет и поставить недействительную печать.

Как уже сообщала Politeka, беглый экс-премьер Николай Азаров разнервничался из-за того, что украинцам якобы не хватит денег на поездки в Европу.

Источник: Politeka