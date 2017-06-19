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Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
Инициативы власти по АТО и войне на Донбассе - признаки подготовки масштабной военной операции по освобождению оккупированных территорий.
Когда Украина может начать эту операцию и сколько времени она займет, Апострофу рассказал военный эксперт Алексей Арестович.
По моему мнению, принято решение о военном решении проблемы Донбасса. В конце этого года либо в 2018-м мы будем брать штурмом Донецк и Луганск. Перед этим мы предложим мирную и длинную программу реинтеграции, но Россия это не примет. Сейчас президент Украины Петр Порошенко съездит к президенту США Дональду Трампу и получит одобрение этих планов. И, видимо, договорится о невмешательстве либо о прямой помощи в случае перехода Россией красных линий. Если россияне начнут вводить войска, то им конец – весь мир это увидит. Если они начнут масштабную операцию с применением авиации и ракетных комплексов, то Европа не допустит, чтобы по стране, где находятся атомные станции, наносили ракетные удары – им не нужны несколько Чернобылей. Они введут санкции против России и дадут нам летальное оружие.
Если россияне будут действовать, как сейчас, вводить под видом боевиков "ихтамнетов", то мы их будем убивать. Мы их там как собак худых гоняем и можем уже сейчас взять Донецк и Луганск. В военном отношении провести эту операцию не составляет никакой сложности. Есть другие препятствия - создание благоприятной внешней ситуации. Сегодня Европа продлила санкции против Крыма, а в Штатах Сенат уже принял более жесткий пакет санкций, который содержит возможность развертывания еще более жестких санкций. Также опубликованы результаты расследования по причастности России к созданию химического оружия.
Это все затягивает удавку на горле Путина. А у него еще избирательная кампания и мощные внутриполитические протесты. Представьте, что в ситуации, когда в 90 городах России проходят митинги, Путин начинает авантюру, которая заканчивается еще большими санкциями и проблемами в РФ. Это спровоцирует мощнейший внутриполитический кризис, поэтому Путину не до авантюры. Но ситуация благоприятна для нас.
Встреча Порошенко с Трампом проходит раньше, чем с Путиным. И с Порошенко прямая встреча, а с Путиным - на саммите "Большой двадцатки", что очень сильно раздражает россиян. Второй момент - это очень жесткая позиция президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Путина. Кроме того, Путин очень мешает американцам в Сирии, они хотят его проучить.
Если мы прямо завтра возьмем Донецк и Луганск, то через два года, к началу избирательной кампании Порошенко, проявятся все недостатки, которые возникнут в процессе реинтеграции Донбасса. А если провести освобождение Донбасса за год до избирательной кампании, то к моменту выборов будет только эйфория от наших флагов над Луганском и Донецком. Посмотрите, какой эффект дал безвиз, а что будет если мы штурмом возьмем Донецк и Луганск - колонны пленных россиян, наша нога на горле зеленых человечков. Используя этот эффект, Порошенко заявит: "Изберите меня на второй срок - я точно возвращаю Крым и вступаю в НАТО". И за него проголосуют, а если он этого не сделает, то будет вечно тонуть в разборках с Юлией Тимошенко по поводу социальных стандартов, в чем она сильнее Порошенко. У него один выход - военная победа. Крым же Порошенко оставит на второй срок.
Петр Порошенко и [секретарь СНБО Александр] Турчинов начали совместную кампанию, поскольку есть согласованная позиция элиты по проведению этой операции. Уже началась корректировка существующего законодательства под будущую операцию. При проведении этой операции нужно дня три, чтобы все стало ясно в нашу пользу. Но необходимо создать международные условия, дождаться соответствующих условий в России – сильных протестов. И в ноябре начать операцию и заставить Путина проиграть выборы. Судя по всему, к этому все идет.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, Дональд Трамп, штурм, АТО, Порошенко
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