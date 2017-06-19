Кравчук объяснил, почему "минский формат" не вернет Донбасс Украине

19.06.2017 15:53

Киев допустил ошибку, что согласился на переговоры с представителями боевиков, считает экс-президент

"Минский формат" не способен разрешить ситуацию на Донбассе, поэтому нужно его изменение и расширение количества его участников. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он считает, Украина сделала ошибку, что согласилась на участие в переговорах по Донбассу в Минске представителей т. н. "ДНР" и "ЛНР".

"У нас был "женевский формат". Я думаю, что Путин убедил и канцлера Германии, и президента Франции, и других, чтобы этот формат перенести в Минск, и убедил очень простым толкованием: мол, если вы хотите принимать решение, нужно, чтобы там были представители "ДНР" и "ЛНР". Мы тогда не смогли и политически, и дипломатически предусмотреть, что, приняв этих людей в Минске, тем самым сказали, что у нас внутренняя война. То есть у нас гражданская война между теми людьми, которые представляют Украину, и теми людьми, которые представляют оккупированные районы. И Россия сразу начала на этом спекулировать: мол, она там наблюдатель, она не принимает активного участия, она помогает нам. Поэтому этот формат, минский, в таком составе и с такой философией не может решить основного принципиального вопроса – вернуть территории Украины Украине, восстановить границы и установить украинскую власть на всех территориях. Этот формат это не решит", – сказал Кравчук.

По его мнению, нужно изменить статус "минского формата" и расширить присутствие его участников.

"Должно быть расширение участников и повышение статуса тех, кто принимает в нем участие. В "нормандском формате" принимают участие главы, но нормандский формат ничего не принимает, он не принял ни одного документа, который можно было бы прочитать. Он передает какие-то мысли в Минск, а Минск принимает решения, которые не подписывают главы государств. Такой формат, минский, – это вынужденная позиция Украины. Украина где-то в свое время ошиблась, и это использовали. И сейчас мы загнаны в тупик. Мы должны говорить, что этот формат нужен, что без него было бы еще хуже, и это правда", – добавил Кравчук.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявлял, что "нормандский" и "минский" форматы не привели к установлению мира в Украине, поэтому их нужно менять.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал не верить тем, кто остро критикует Минские соглашения. Он подчеркнул, что Украина придерживалась и будет придерживаться Минских соглашений и делать все возможное для деэскалации ситуации до полного прекращения огня. "Сейчас на пути к миру и восстановлению территориальной целостности такой подход является абсолютно безальтернативным".

Источник: http://www.segodnya.ua