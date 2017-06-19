На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса

19.06.2017 16:32

Об этом заявила представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко

По ее словам, в Кабмине уже есть группа, которая готовит закон, согласно которому и будут начислять стаж и пенсии жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Луценко заявила, что группа при Кабмине обратилась к президенту Порошенко с отдельным специальным законом про рамочный закон.

Законопроект среди прочего предусматривает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. Повысить их премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.

Как писала Politeka, российские издания считают, что Украина готовит военное положение на Донбассе.

Согласно плану из Администрации президента Петра Порошенко, военное положение планируется ввести на Донбассе в частности в ряде городов Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Это якобы входит в план реинтеграции Донетчины и Луганщины и прекращение АТО.

Напомним, бывший заместитель главы Генерального штаба Игорь Романенко рассказал о том, какой формат действий властей будет в зоне конфликта на Донбассе.

По словам Игоря Романенко, на смену АТО придет новый формат, который будет предусматривать и юридическое применения военной силы и возврат захваченных территорий.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на 112 Украина