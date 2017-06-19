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На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
Об этом заявила представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко
По ее словам, в Кабмине уже есть группа, которая готовит закон, согласно которому и будут начислять стаж и пенсии жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.
Луценко заявила, что группа при Кабмине обратилась к президенту Порошенко с отдельным специальным законом про рамочный закон.
Законопроект среди прочего предусматривает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. Повысить их премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.
Как писала Politeka, российские издания считают, что Украина готовит военное положение на Донбассе.
Согласно плану из Администрации президента Петра Порошенко, военное положение планируется ввести на Донбассе в частности в ряде городов Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.
Это якобы входит в план реинтеграции Донетчины и Луганщины и прекращение АТО.
Напомним, бывший заместитель главы Генерального штаба Игорь Романенко рассказал о том, какой формат действий властей будет в зоне конфликта на Донбассе.
По словам Игоря Романенко, на смену АТО придет новый формат, который будет предусматривать и юридическое применения военной силы и возврат захваченных территорий.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на 112 Украина
Теги: Донбасс, Крым, Донецкая область, Луганская область, ДНР, ЛНР, пенсии
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