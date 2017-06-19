На Донетчине создадут молодежные центры. Цена вопроса более 12 миллионов

19.06.2017 19:20

Молодежные центры будут созданы в Донецкой области за счет средств из областного бюджета - 12,7 миллиона гривен. Об этом заявила начальник управления по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина, - сообщает "ДоТеБе".



Первые молодежные ячейки в Донецкой области должны появиться уже в начале июля.



"Хочется, чтобы это было не только вариантом досуга. Такие молодежные центры будут работать как ячейки неформального образования. Мы хотим сделать их максимально удобными для молодежи, поэтому будут работать центры по графику с 11.00 до 22.00", - отметила Лилия Золкина.