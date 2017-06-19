Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Неизвестные диверсанты пытались взорвать подстанцию на Донетчине

19.06.2017 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Неизвестные диверсанты пытались взорвать подстанцию на Донетчине

В ночь на 19 июня неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевку Покровского района. Об этом в Facebook сообщает глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин, передает Корреспондент.

Сообщение о взрыве вблизи железнодорожной станции поступило на линию 102 ночью. На место выехало руководство Покровского отдела полиции, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Информация о пострадавших проверяется.

Установлено, что ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевку. Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Повреждение имеет только забор.

Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Донецкая область, взрыв, подстанция, диверсанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх