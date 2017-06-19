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Неизвестные диверсанты пытались взорвать подстанцию на Донетчине
В ночь на 19 июня неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевку Покровского района. Об этом в Facebook сообщает глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин, передает Корреспондент.
Сообщение о взрыве вблизи железнодорожной станции поступило на линию 102 ночью. На место выехало руководство Покровского отдела полиции, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Информация о пострадавших проверяется.
Установлено, что ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевку. Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Повреждение имеет только забор.
Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия выясняются.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, взрыв, подстанция, диверсанты
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