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Предупредите украинцев! В Донецке боевики открывают «охоту»
С понедельника, 19 июня, в оккупированном Донецке начинаются рейды по "отлову" проукраинских граждан.
Об этом сообщил источник Обозревателя, который имеет доступ к информации из рядов так называемого Министерства госбезопасности захватчиков.
"Террористы решили "отработать" доносы на проукраинское население Донецка. "Доброжелателей" хватает: коллаборанты нередко пишут заявления в "МГБ" и другие "структуры" - на подозрительные действия или убеждения соседей или коллег по работе. Поток таких "заявок" большой, однако тратить время на всю эту лабуду никто ранее не хотел, реагировали только на "верняк". Но сейчас ситуация изменилась", - рассказал источник.
По его словам, дана "команда" в первую очередь заняться Киевским и Петровским районами Донецка.
Также он поделился, какие меры безопасности стоит предпринять патриотам Украины.
"Я понимаю, что люди с самого начала оккупации стали осторожны и в высказываниях, и в действиях. Однако со временем "порог" снижается - такова человеческая природа. А это опасно. Да, большинство носит с собой чистый телефон (без установленных клиентов соцсетей, с нулевой историей браузера), однако на домашнем компьютере, ноутбуке, планшете и т.д. - хранится всё, что только возможно. Но выражение "мой дом - моя крепость" сейчас не актуально, поверьте. Если придут к вам домой, то сразу же проведут обыск и просмотрят гаджеты. Потому ежедневно (как можно чаще!) очищайте журнал посещенных страниц браузера, в меню закладок не закрепляйте "опасные" сайты, а также не сохраняйте пароли! Это критично. Также стоит создать "левый" аккаунт в соцсетях, который может спасти в случае возникновения неприятной ситуации. Да, если у оккупантов есть точная информация о вас, это не особо поможет - там есть мастера допросов, но в случае, если пришли "на всякий случай", вы сможете выйти из этого ужаса с минимальными потерями", - рассказал источник.
Он также рассказал об одном из последних случаев: "Недавно пришла одна бабушка, о таких говорят "божий одуванчик", с заявлением... на внука. В котором она просит забрать его "на перевоспитание". Мол, "связался с плохими мальчиками, которые за Украину". В общем, парня забрали в СИЗО, избивали и выясняли его связи".
Источник настойчиво попросил предупредить патриотов Украины на оккупированной территории соблюдать осторожность.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, украинец, боевики
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