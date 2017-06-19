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У «ДНР» повідомили про проблеми зі зв’язком оператора МТС
В окупованій частині Донецької області виникли проблеми з мобільним зв'язком МТС. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на видання «ОстроВ».
«Зв'язку немає з Калінінським, Будьонівського району Донецька і з деякими районами Макіївки. Цю інформацію підтверджують і абоненти українського оператора на окупованій території. «Ну що - МТС вже швидше мертвий, ніж живий?», - пишуть вони в соцмережах. «Ворошиловський зв'язок є», «Абакумова - Текстиль, розмовляємо зараз», »Будьонівський немає зв'язку, має мережа повну», «В Ленінському є», «Гвардейка і Калинівка без зв'язку», «Макіївка, у мене телефон показує всі смужки, але при спробі зателефонувати: «мережа не доступна», відзначають користувачі зв'язку на окупованій території.
У той же час «ОстроВ» без проблем додзвонився жителям окупованої Макіївки, які проживають в центрі міста. У компанії Vodafone Україна журналістам повідомили, що за їхньою інформацією, все в порядку. «Були локальні складності в двох районах Донецька, а також в Макіївці. Але їх досить швидко вдалося усунути шляхом перезапуску програмного забезпечення ». Як зазначалося раніше, МТС залишається єдиним видом мобільного зв'язку, через який жителі окупованих територій можуть спілкуватися з «великою землею».
Теги: Донбасс, МТС, проблема, мобильная связь, ДНР
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