У Катериновки боевики нанесли несколько ударов из миномётов и ствольной артиллерии по нашим передовым позициям, - ИС

19.06.2017 17:30

По оперативным данным группы ИС, в районе Катериновки подразделения Стахановской группировки оккупантов последовательно совершили несколько огневых налётов из 120-мм миномётов и 122-мм ствольной артиллерии по передовым позициям ВСУ.

Отдельные разрывы зафиксированы даже по юго-западной окраине Золотого, в полях.

Ранее группа ИС сообщала, что российские войска наращивают интенсивность артобстрелов гражданских объектов на Донбассе

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