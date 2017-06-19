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Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
В начале июня 2017 года наша украинская морская пехота «передала» передовую одной из мотострелковых бригад.
Почти неделю свежие силы изучали обстановку, местность, не спеша заходили на позиции морпехов, сообщает Erich Hartmann.
Однажды в ходе совместного с пограничниками обхода новой территории сразу за селом Пищевик (рядом с Мариуполем, один из официальных пунктов пропуска на временно неподконтрольную территорию) пограничники заметили свежую «лежку», которую, как правило, используют либо снайперы, либо корректировщики. Поскольку «ихтамнеты» активно используют в этом районе беспилотники наши бойцы сошлись на мнении, что это снайпер.
Разведка мотострелков умело разместила возле лежки засаду и стали ждать ...
Ждали недолго. Буквально через полтора суток к лежке «незаметно» пробрался снайпер. Один человек. Еще по темному, за час перед рассветом.
Врагу дали немного успокоиться. Тишина. Лягушки квакают, птицы чирикают. Природа цветет и пахнет.
- Ну что, тварюка! Ты окружен! Сдавайся! - грубый бас одного из разведчиков прервал природное блаженство.
Для убедительности три короткие очереди сзади, слева и справа от снайпера. Путей отхода нет. Впереди лишь плотина с открытой местностью.
Согласно данным радиоперехвата, снайпер начал запрашивать подмогу, истерическим голосом требуя прикрытия арты и тому подобное. Наши парни долго не могли поверить, что снайпер говорила женским голосом и использовала позывной «Иволга».
- Так это та самая «Иволга», которая наших пацанов сперва калечила, а потом раненных добивала еще под Дебальцево в 2015 году, - кто-то из разведчиков сказал возмущенно.
«Иволга» по рации сперва паниковала. Потом приказывала и угрожала своим «однополчанам». В конце просто начала умолять их о своем спасении. Они не пришли к ней на помощь. Они кинули ее и предали.
«Иволгу» ликвидировали, поскольку открыла огонь в сторону наших бойцов.
Ее соратники из числа почитателей «русского мира» официально признали факт ее ликвидации, соболезнуя ее мужу и маленькой дочери. Показательно, что в целях маскировки друзья «Иволги» сообщали, что она погибла якобы еще зимой.
После ликвидации тело «Иволги» доставили на одну из баз нашей разведки. А со временем заговорила ее рация, на украинских военнослужащих вышли «ихтамнеты», предложив передать им тело. Попросили вывезти на нейтральную территорию (серую зону) и бросить на дороге.
Наши отказали и предложили приехать к ним и самим забрать преданного ими же своего снайпера.
- Да ну нах... Вы ж и нас там всех положите. Знаете, укропы, что, а закопайте ее где-нибудь в лесопосадке и х... с ней! - сказал голос по рации с явно российским акцентом.
уроженка Макеевки, террористка с позывным «Иволга» стала известна благодаря российским пропагандистам, которые «засветили» ее в феврале 2015 года в ходе боев под Дебальцево.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, снайпер, АТО, боевики
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