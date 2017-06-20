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Архив - Донецкая область

Из-за обстрелов Авдеевка остается без газа

20.06.2017 10:38
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Из-за обстрелов Авдеевка остается без газа

Прифронтовой город Авдеевка в Донецкой области уже две недели — без газоснабжения; газопровод не ремонтируют из-за постоянных обстрелов.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Между тем, уже все населенные пункты Покровского, Селидовского, Волновахского, Добропольского и Марьинского районов Донецкой области подключены к централизованному водоснабжению.
В поселке Александровка восстановить водоснабжение планируют во вторник, 20 июня.
Накануне на участке водопровода села Новодонецкое — поселка Александровка отремонтировали продольную трещину, образовавшуюся при гидроударе, и заполняли систему водопровода и резервного резервуара.
В то же время, жителям Александровки подвозят воду.
Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за ситуацией на линии размежевания на Донбассе обвинила боевиков в препятствовании доступа газовщиков к поврежденному участку магистрального газопровода «Макевка-Авдеевка». Участок был поврежден во время обстрела 7 июня.



Теги: Донбасс, Авдеевка, газ, обстрелы
 
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