“Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель

20.06.2017 07:52

«В Донецке настоящая паника среди простого местного населения. Люди начали бить друг друга за упоминания о ДНР, начали называть себя украинцами, жителями города Донецк, срывают любые упоминания о ДНР в своих домах и квартирах.

Все связанно с последними событиями на мировой арене… Уже ни у кого не остается сомнений, что в ближайшие месяцы Донбасс возвращается в Украину на правах особого статуса, а о России и речи быть не может» — пишет местный житель Григорий Володин на страницах Elise Journal

«Жители Донецка наконец начали понимать, что о России не может быть и речи. Мало того, даже тех, кто уехал в Россию на правах беженцев, массово высылают обратно в Донецк.

Допустим, в моем подъезде недавно один из жителей обвинил другого в том, что он голосовал за отделение Донбасса от Украины, так тот ему разбил голову бутылкой за такое обвинение. Люди просто переобуваются налету! Каждый понимает, что Россия забила на регион и в ближайшее время они снова будут украинцами, как и положено по Конституции и по международному праву. Но понимают и то, что кто-то будет нести ответственность за всю эту кашу. Может не сразу, но через 5-6 лет обязательно кто-то да понесет ответственность, и именно поэтому люди, принимавшие участие в референдумах, блокировке гос.структур, поддерживающие боевиков, пытаются максимально выбелить свою репутацию и уничтожить все доказательства причастности к этим актам.

Мне нравится наблюдать на работе за идиотами и идиотками, которые собственноручно сожгли украинский паспорт и получили филькиную грамоту «Паспорт ДНР». Рекомендую читателям заглянуть в статистику онлайн и посмотреть, сколько донецких и луганских подали заявление на получение украинского паспорта за последнее время. Их тысячи! Это и есть та масса, с помощью которой Россия заварила всю эту кашу у нас на Донбассе…Большая часть этих дегенератов сожгли свой украинский паспорт, а сейчас врут о том, что якобы потеряли!

Насчет риторики местных.

Понятное дело, что никто не хочет признавать факт лоховства, что именно они пригласили войну в свой дом….Риторика сейчас следующая: Обама развязал братоубийственную войну, но сейчас пришел наш человек — Трамп, и сейчас все будет по-другому.

Вооруженных ополченцев в городе уже давно не видно, как и не видно даже тех кто раньше точно воевал на передке. Они либо сейчас в Крыму, либо не знаю как, но сумели прорваться в Россию…Дело в том, что в Россию их не пускают, а если ловят, то сажают в тюрьму. Те, кто сейчас до сих пор на передке, либо отрабатывают перед главарями кредиты и квартиры, либо наемники из России. Идейных нет в Донецке! Это я авторитетно могу сказать, как житель Донецка, который вырос здесь.

Чтобы не забыть. В последнее время, украинский язык приветствуется в гос. структурах. Если раньше могли за это убить, то сейчас многие свободно цитируют документы и пересказывают новости именно на украинском. В общем, как и было до этой каши», пишет Григорий Володин.

Источник bbcccnn.com.ua