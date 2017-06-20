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Ситуация в пунктах пропуска сегодня, 20 июня
Сегодня утром, 20 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 июня линию разграничения через КПВВ пересекли почти 39,3 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8245 человек и 1065 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9450 человек и 1745 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7980 человек и 1590 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4545 человек и 1005 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9080 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/60;
КПВВ «Марьинка» – 100/110;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
Теги: Донбасс, машины, очередь, пункты пропуска
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