Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО

20.06.2017 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО

Цены на автомобили на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области оказались значительно ниже. Об этом сообщает 62.ua с ссылкой на "Радио Свобода".

Официальных поставок автомобилей, как новых, так и применяемых к оккупированных Донецкая и Луганская нет. Но на практике - торговля процветает. 80% автомобилей завозят из Грузии.

На оккупированной боевиками территории машины оказались значительно дешевле. Так, например средняя цена на Nissan Tida 2010 года выпуска в Киеве составляет 9 тыс., А в оккупированных Донецке и Луганске - 5 тыс. Hyundai Sonata также 2010 года выпуска в Киеве можно купить за 14 тыс., А на оккупированных территориях - за 9 тыс. Разница в цене возникает за счет ввозных пошлин, в Украине они значительно выше.

Но такие автомобили могут ездить только на оккупированных территориях, за их пределами "номера" республик "никто не признает.



Теги: Донбасс, Киев, Грузия, продажа, автомобиль, боевики, пошлины, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх