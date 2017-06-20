В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА

20.06.2017 21:45

Вчера Покровско-Ясиноватский военкомат отправил на областной сборный пункт офицеров запаса. Это выпускники военных кафедр, которые не проходили срочную военную службу. Военнослужащих ждет трехмесячная подготовка при военных институтах. Затем офицеры возвращаются в воинские части, которые дислоцируются вне зоны АТО.

– прокомментировал военком Валерий Беляев.

По закону за призывником-офицером сохраняется его рабочее место и среднемесячная заработная плата. Кроме того, офицеры получают еще одну зарплату по месту службы.

От Покровско-Ясиноватского военкомата подлежат призыву свыше восьмиста офицеров запаса. Однако в реальности на территории города и района проживает половина от этого числа.

По словам военкома это связано с тем, что до начала военного конфликта воинский учет был необязателен. Люди убывали, таким образом, военкомат потерял из виду половину учетных единиц. Кроме того, из оставшихся офицеров запаса многие имеют право на отсрочку.

Источник zi.dn.ua