В секторе "Мариуполь" задержана партия оружия

20.06.2017 11:20

Пограничники предотвратили перемещение через линию разграничения комплектующих к оружию. Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-службу пограничной службы.

Сегодня на КПВВ «Марьинка» на автомобиль «Мерседес», на котором гражданин Украины направлялся на неподконтрольную территорию, среагировала служебная собака.

Старшим пограничных нарядов было принято решение о проведении углубленного осмотра данного авто.

Во время дополнительной проверки пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС в салоне обнаружены комплектующие к стрелковому оружию и военную амуницию. В авто находилась "Сайга-МК» и 168 патронов к ней, 9 магазинов, пистолет для отстрела резиновых пуль со снаряженным магазином (13 патронов), камуфлированная форма, берцы, бронежилет, наколенники, тактические ремни, оптика, глушитель, ножи, бинокль, планка Пикатинни, примеры различной модификации, очки тактические и тому подобное.

Нарушителя и находку передано сотрудникам Национальной полиции.