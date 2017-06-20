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"Все плохо. В случае наступления ВСУ на "ДНР" от нашей обороны ничего не останется за 40 минут. Нас просто уничтожат. Мы не готовы противостоять ВСУ, мы слабаки", - Ходаковский.ВИДЕО
Бывший главарь боевиков батальона "Восток" признал, что бардак в рядах "ДНР" привел к тому, что в случае наступления ВСУ на оккупантов от них ничего не останется в течение 40 минут. Бойцы АТО сметут все имеющиеся у орков линии обороны, а террористы не смогут им противостоять потому, что уступают ВСУ не только по численности техники, но и недоукомплектованности личного состава. "Они не смогут противостоять наступлению еще и по причине низкого уровня дисциплины", - заявил Ходаковский, сообщает "Диалог.UA".
"Все действительно печально. Я общаюсь с ополченцами, с теми, кто держит позиции, я знаю ситуацию там досконально. Пока идиоты, отвечающие в "ДНР" за военные решения, не поднимут ж**ы и не начнут хоть что-то делать, ничего не поменяется", - прокомментировал Ходаковский. Боевик говорит, что в "ДНР" отсутствует система подготовки вояк, нет военной стратегии. Если ВСУ заведут всю свою технику, то от обороны оккупантов ничего не останется в течение часа. "Вы представьте себе ситуацию, что по штатам военного времени у нас на километр фронта должна быть одна цифра, фактически она в разы меньше, по штатной численности, а в действительности, этой штатной численности нет и в половину, например", - заявил бывший главарь террористов.
Также по словам Ходаковского, в случае наступления ВСУ оккупанты не смогут его сдерживать даже несколько минут. Как выразился боевик, у "ДНР" очень жиденькая оборонительная линия, к тому же убраны многие блокпосты, которые могли бы временно сдерживать натиск. "Чинушкам дела нет до происходящего, они хотят спокойно досидеть свой номер, и чтобы желательно за это время ничего не произошло", - сказал Ходаковский и добавил, что еще одной проблемой есть факт сокрытия оккупантами потерь и самовольного оставления сепаратистами частей, которые уже не желают воевать.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ, наступление
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