Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"

21.06.2017 16:45

Террористы "ЛНР" восприняли ведение санкций США против их "госбанка" как официальное признание в качестве "самостоятельного субъекта".

Об этом заявил РБК один из главарей луганских террористов Владислав Дейнего.

Как известно, под новые санкции США попали банки, расположенные на оккупированной территории Донбасса, в частности "Государственный банк ЛНР" и "Центральный банк ДНР".

"Санкции в отношении банка "ЛНР" меня радуют. То есть США официально признают такой субъект, как госбанк – юридическое лицо, и пытаются противодействовать его функционированию", – сказал Дейнего.

При этом он выразил удивление введением санкций по отношению к субъекту, с которым у США нет отношений.

В свою очередь один из главарей "ДНР" Денис Пушилин санкции "никак не повлияют на внутреннюю и внешнюю ситуацию".

"Так как мы априори пока не признаны и находимся под всевозможными санкциями. Поэтому, что пытаются ухудшить? Не совсем понятна логика авторов санкций", – сказал он.

Санкции введены также против российских компаний и граждан, в частности — частной военной компании "Вагнер", фирм бизнесмена Евгения Пригожина и ИФД "КапиталЪ". Полный список санкций опубликован на официальном сайте американского Минфина.

Напомним, что под новые ограничения Минфина США попали 19 организаций и 19 человек из России и оккупированных территорий Украины, в частностизамминистрэкономики России Сергей Назаров. В санкционный список попал байкерский клуб "Ночные волки".