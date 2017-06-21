К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ

21.06.2017 18:40

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на днях заявил о том, что военные действия на Донбассе уже переросли «формат АТО» и необходимо переходить к новому формату. О том, будут ли объявлять вместо антитеррористической операции военное положение, чиновник не уточнил. Комментируя возможную отмену АТО, президент Петр Порошенко заявил о новом законе, который по его поручению уже готовят эксперты и вскоре представят в парламенте. Сайт «Сегодня. ua» выяснил, на что и как может повлиять новый законопроект.

Что может измениться

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО... В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны», — заявил глава СНБО Александр Турчинов на прошлой неделе.

Вскоре на сайте президента появился комментарий Петра Порошенко. По его словам, если отменить антитеррористическую операцию, но при этом не предоставить военным другого основания законно действовать на неподконтрольной территории Донбасса, «Украина останется беззащитной». Президент заявил, что поручил разработать законопроект о «реинтеграции Донбасса», который позволит решить эту проблему.

Если документ в предложенном варианте примет парламент, президент получит право ввести военное положение или же использовать военные силы без согласования с Радой, отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, который также ознакомился с главными положениями документа. На данный момент использовать вооруженные силы можно в двух случаях: при оглашении военного положения или антитеррористической операции.

Вместо Штаба АТО руководить военной операцией будет Оперативный штаб для обеспечения непосредственного военного и гражданского управления в зоне конфликта. Кроме того, отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут признаны «оккупированной территорией», в результате ответственность за соблюдение прав и свобод по международному праву ляжет на оккупанта — Российскую Федерацию.

Будет ли введено военное положение после принятия закона, ни Порошенко, ни Турчинов четко не ответили. Однако эту идею уже поддержали в президентской фракции. К слову, согласно закону «О правовом режиме военного положения», после такого решения власти смогут ввести трудовую повинность, забирать «на фронт» имущество предприятий всех форм собственности и сотрудников. Кроме того, в квартиры простых украинцев смогут поселять военнослужащих.

После объявления военного положения, проводить выборы или распускать Раду запрещено. Правда, эта норма закона Украину может не коснуться, если, к примеру, военное положение введут только на территории Донецкой и Луганской областей.

Мнения экспертов

Руслан Бортник, ссылаясь на собственные источники, говорит, что Турчинов, который первый заявил об изменении военной операции, свои действия с Банковой не согласовал. Проигнорировать такую инициативу президент не смог, поэтому и принял решение ее возглавить, поручив разработать соответствующий законопроект. В то же время политический эксперт Олесь Доний отмечает: «Зная Турчинова, я не допускаю, что предварительно эти предложения не были согласованы с Порошенко». В ситуации, когда инициатива исходит не от самого президента, а от СНБО, возможные риски для главы государства минимизируются.

Политологи считают, что для Петра Порошенко принятие данного законопроекта — шанс усилить свои позиции среди «патриотически настроенных украинцев с активной позицией», многие из которых формат антитеррористической операции не поддерживают.

Заместитель председателя фракции БПП Анатолий Матвиенко

«Я поддерживаю эту идею (принятие законопроекта об оккупированных территориях, — авт.). Более того, я менее критично отношусь к тому, что мы до сегодняшнего дня это не сделали, потому что есть основания. Если бы мы имели хорошее сдерживание, как мы имеем сегодня, хотя оно еще далеко не совершенное, то это можно было бы делать быстрее. Мы должны быстро решить все проблемы нашей армии, чтобы сделать ее способной не только сдерживать врага, но и освобождать свои территории. Очевидно, в такой перспективе такие шаги являются уместными, очевидно, о них надо думать. Кто готовит эти документы, неизвестно, но если это прозвучало из АП или СНБО, очевидно, такой проект готовится», — сказал Матвиенко.

Также парламентарий уверен: необходимо ввести военное положение, однако не на всей территории государства.

«Очевидно, следующий шаг — это введение военного положения на оккупированной территории (включая Крым), а не на всей Украине. Если не сделать этого шага, то нет возможности осуществлять и следующий шаг... Без признания этой территории оккупированной соответствующим документом, который это подтверждает, этот шаг сделать невозможно», — отметил нардеп.

Министр юстиции Павел Петренко

«Я не хочу сейчас анонсировать, потому что это будет вопрос наработки в узком экспертном кругу, а потом эти предложения могут лечь в основу или законопроектов, или возможно, решений правительства, или СНБО», — заявил министр журналистам.

При этом Петренко отметил: «Сейчас еще рано говорить о каких-то конкретных законодательных изменениях, необходимо поработать».

Министр внутренних дел Арсен Аваков

«Антитеррористическая операция — этот термин вошел после того, как мы получили российскую агрессию на Донбассе. Была введена как тогдашняя реакция на необычную ситуацию, которой раньше не было в Украине. Если речь идет о полномасштабной военной операции, которая идет, это не специальная операция СБУ, то очевидно нужно пересмотреть статус, но не пересмотреть суть», — сказал министр во время своего брифинга несколько дней назад.

Аваков убежден, что конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, а через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование. А уже потом, по его словам, — силами правоохранителей и военных.

Представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев

«Решение о завершении АТО принимают не в Генеральном штабе, есть высшее военно-политическое руководство страны, которое принимает такое решение. Генеральный штаб в соответствии со своими полномочиями планирует и проводит военные операции, а не осуществляет принятие такого уровня решения», — заявил Селезнев.

Отвечая на вопрос, информировали ли Генштаб ВСУ о возможном завершении АТО на востоке страны, он отметил, что «к такому уровню информации у меня нет доступа. Это коммуникация на уровне «руководитель СНБО — руководитель Генштаба».