Кремль отправил на Донбасс новый резерв солдат: на этот раз в помощь террористам прибыли военные из Пензенской области

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Согласно данным разведки, на Донбасс прибыли российские военные из Пензенской области РФ. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.
По его словам, на оккупированную территорию, речь идет о Дебальцево и Горловке, прибыла группа российских военных на автомобилях с номерами, зарезервированными за Пензенской областью. Там дислоцируются 2 части - учебный центр ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления), а также 594-й полк Российской гвардии.
Напомним, как сообщал "Диалог.UA", украинская разведка выявила причастность российских военнослужащих к обстрелу луганских жилых кварталов, произошедшему с применением разнокалиберной артиллерии. Также сотрудники разведки заявляют о российских поставках топлива и широкого спектра боевой техники, включая тяжелую артиллерию.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, АТО, террористы, Минобороны
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