- В Мариуполь прибыл первый поезд из Одессы. ВИДЕО20:54
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ18:40
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко18:14
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"16:45
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам 15:46
- Полторак: В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов ВСУ, в этом году погибли около 120 военнослужащих15:29
- Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг11:30
Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки
Боевики начали убивать кадровых российских военных. Между кадровыми российскими военными и боевиками на Донбассе вспыхивают конфликты. Это приводит к тому, что боевики отказываются выполнять приказы своего российского командования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, количество случаев невыполнения приказов боевиками увеличивается из-за конфронтации с кадровыми российскими офицерами в соединениях и частях первого армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил России.
В частности, за последние две недели в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) были убиты два офицера вооруженных сил России из огнестрельного оружия.
"Сотрудниками ФСБ РФ совместно с т.н. "МВД ДНР" осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных, проводятся обыски помещений военнослужащих полка с целью выявления фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов", – говорится в сообщении разведки.
Теги: Россия, Донбасс, убийство, МВД, ФСБ, офицеры, ГРУ, ДНР, боевики
- Убитый в Подмосковье Жилин жил в роскошном особняке на Рублевке
- В Торез и Енакиево прибыли российские офицеры для инструктажа боевиков
- Пьяные морпехи " армии ДНР" убили офицера - своего командира
- Стало известно о крупной ошибке Украины в отношении "ЛДНР": Тымчук рассказал, в чем именно кроется опасность
- В Мариуполе задержан российский криминальный авторитет
- В Мариуполь прибыл первый поезд из Одессы. ВИДЕО20:54
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ18:40
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко18:14
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"16:45
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам 15:46
- Полторак: В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов ВСУ, в этом году погибли около 120 военнослужащих15:29
- Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки14:00
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема12:10
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже20:25
- "Окупант не тільки на сході. Він - в голові. Війна? Декомунізація? Ні, не чули": На Одещині школярам видали підручники з Леніним та комуністичною символікою19:56
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ18:40
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко18:14
- В Киевской области ребенок совершил суицид17:51
- Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной17:25
- Опрос показал, что почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта17:05
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"16:45
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…14:50
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса