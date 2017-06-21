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Архив - Донецкая область

Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки

21.06.2017 14:00
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Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки

Боевики начали убивать кадровых российских военных. Между кадровыми российскими военными и боевиками на Донбассе вспыхивают конфликты. Это приводит к тому, что боевики отказываются выполнять приказы своего российского командования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, количество случаев невыполнения приказов боевиками увеличивается из-за конфронтации с кадровыми российскими офицерами в соединениях и частях первого армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил России.

В частности, за последние две недели в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) были убиты два офицера вооруженных сил России из огнестрельного оружия.

"Сотрудниками ФСБ РФ совместно с т.н. "МВД ДНР" осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных, проводятся обыски помещений военнослужащих полка с целью выявления фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов", – говорится в сообщении разведки.



Теги: Россия, Донбасс, убийство, МВД, ФСБ, офицеры, ГРУ, ДНР, боевики
 
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