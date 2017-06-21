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Архив - Донецкая область

Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко

21.06.2017 18:14
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Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко

В Кремле подозревают главарей "ЛДНР" в нецелевой использовании предоставленной помощи.
По информации ГУР Минобороны, 14 июня, в оккупированном Донецке "контролирующие лица" заслушали главаря "ДНР" Александра Захарченко, обвиняемого в халатном отношению к выполнению служебных обязанностей.
Отмечается, что действия Захарченко повлекли масштабное хищение выделенных Россией денег и материально-технических средств.
В сообщении разведки говорится, что в скором времени ожидается отставка с последующим арестом ряда "должностых лиц" в так называемом "правительством" квазиреспублики.
Чтобы лица причастные к хищению помощи из РФ не убежали, им запретили выезжать на территорию Украины и в "серую зону".
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Кремль, ДНР, Захарченко
 
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