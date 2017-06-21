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Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста
21.06.2017 07:30
На КПВВ «Новотроицкое» задержан пособник боевиков из «Казачьего Союза войска Донского». Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
Перед судом предстанет 59-летний дончанин, который почти год находился в составе «Казачьего Союза войска Донского» в должности водителя. В его обязанности входили перевозки командиров к месту назначения. Мужчина был задержан правоохранителями при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое".
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, боевик, уголовное дело, КПВВ
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