Полторак: В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов ВСУ, в этом году погибли около 120 военнослужащих

21.06.2017 15:29

В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов ВСУ, в этом году погибли сто человек. Об этом во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"ВСУ сегодня находятся в полной готовности к тому, что ситуация может измениться. Мы адекватно отвечаем тем угрозам, которые есть. Сегодня у нас есть определенное количество людей, 34 тыс. в зоне проведения АТО, выполняющие боевые задачи, у нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад, происходит их подготовка. По законодательной базе ВСУ выполняли, выполняют и будут выполнять те законы, которые принимаются ВР… В этом году у нас погибли 100 человек", - рассказал министр обороны.

В то же время, в пресс-службе Минобороны позже уточнили агентству "Интерфакс-Украина", что с начала 2017 года в зоне АТО погибли около 120 военных.

"С 1 января 2017 года и по сегодняшний день боевые бесповоротные потери сил АТО составили по меньшей мере 121 военнослужащий. Их них 117 это военнослужащие Вооруженных сил страны", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Отметим, по данным СММ ОБСЕ на 17 июня, с начала года в результате военных действий на Донбассе погибли 47 мирных жителей, еще 222 человека получили ранения.

Министерство обороны Украины днем ранее озвучило количество потерь ВСУ с начала конфликта на Донбассе. По последним данным за время проведения АТО на Донбассе погибли 2 696 военных и 9 903 получили ранения. Только за последний сутки погиб один военный ВСУ, еще трое были ранены.