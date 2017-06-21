Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ

21.06.2017 10:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ

По словам Порошенко, на территории Украины находится более 40 тысяч российских боевиков. Президент Петр Порошенко заявил, что на территории Украины находится более трех тысяч регулярных российских войск. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон.

"Сегодня у нас есть более трех тысяч регулярных российских войск на украинской территории, плюс российские боевики, все вместе – более 40 тысяч", – сказал президент.

Порошенко также добавил, что на сегодняшний день увеличивается количество танков, артиллерии и других вооружений на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Порошенко представил в Вашингтоне предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, Вашингтон, вооружение, боевики, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх