Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг

21.06.2017 11:30

Сегодня, 21 июня, утром на въезд и выезд в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 70/80; «Марьинка» - 80/80; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 20/20, сообщает Государственная пограничная служба Украины .

Вчера, 20 июня, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, имел тенденцию к увеличению по сравнению с предыдущим днем.

В общем через КПВВ последовало 44,6 тысячи человек и 5800 транспортных средств:

«Майорск» - 9915 человек и 1120 транспортных средств;

«Марьинка» - 10930 человек и 1795 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 8510 человек и 1800 транспортных средств;

«Гнутово» - 5295 человек и 1085 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 9960 человек.

В контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» военнослужащие Госпогранслужбы совместно с работниками фискальной службы обнаружили автомобиль, которым с нарушением перевозили товары неконтролируемой территорию. Автомобиль был загружен товарами галантереи и сувенирными изделиями. Транспортное средство передано представителям фискальной службы для принятия правового решения.

Кроме того, в «Новотроицком» на въезд с неконтролируемой территории был обнаружен автомобиль «Ниссан» 2005 года выпуска в котором зафиксировали несоответствие номера кузова с номером, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства. По данному факту составлены соответствующие процессуальные документы, автомобиль передан сотрудникам Нацполиции.