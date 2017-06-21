В "ДНР" открестились от нападения на патруль ОБСЕ

21.06.2017 11:20

В "ДНР" задержали подозреваемых в нападении на невооруженных наблюдателей ОБСЕ, сообщает ТСН со ссылкой на ресурс боевиков ДАН.

"В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР" в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанные дают показания. Донецкие боевики открестились от принадлежности задержаных к "силовым структурам ДНР" или военными.

Боевики утверждают, что нападение было "спланированной провокацией с целью дискредитации руководства "республики", а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ".