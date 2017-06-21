В Мариуполь прибыл первый поезд из Одессы. ВИДЕО

21.06.2017 20:54

Поезд Мариуполь-Одесса. Жители региона долго ждали его появления, и теперь он будет пользоваться большим спросом, говорят железнодорожники.

Вместительность состава - 14 вагонов. Ходить он будет через день и поможет с перемещением пассажиров в Южном направлении Украины.

На часах 12.15 и вот он долгожданный момент - состав с первыми пассажирами прибывает из Одессы.

Навестить родственников - с такой целью Виктор Иванович собирается в Одесскую область. Говорит, ехать автобусом для пенсионера – дорого, а вот поезд ему вполне подходит.

Новый скорый поезд будет обслуживаться Одесской железной дорогой, длина состава будет варьироваться в зависимости от пассажиропотока.

Источник mariupol.tv