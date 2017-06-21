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Архив - Донецкая область

В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы

21.06.2017 08:15
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В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы

У наемника также был свой позывной – "Старик". Славянский горрайонный суд приговорил боевика-стрелка гибридной армии РФ в Донбассе к 8,5 годам тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В суде было доказано, что 47-летний житель Горловки в мае 2015 года, поддерживая идею "русского мира", вступил в ряды террористической организации ДНР, а именно в горловское бандформирование Беркут, где стал стрелком. У наемника также был свой позывной – "Старик".

Боевика обеспечили военной формой, огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. В дальнейшем он "нес службу" на продовольственных и вещевых складах террористов, в частности получал на складах в районе донецкого стадиона Донбасс Арена артснаряды и доставлял их на позиции гибридной армии вблизи поселка Зайцево. Там его 16 ноября 2015 года задержали сотрудники СБУ и украинские военные.



Теги: Донбасс, Славянск, суд, тюрьма, прокуратура, СБУ, наемник, ДНР
 
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