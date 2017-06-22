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РАДНИК ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ ВІДВІДАЛА СЛОВ’ЯНСЬК
22.06.2017 15:50
Радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Києві Карен Робблі відвідала центр «Вікно в Америку», що відкрився 2015 року в міській бібліотеці Слов’янська за сприяння посольства США в Україні.
Центр «Вікно в Америку» створений на основі партнерства між американським урядом та українськими бібліотеками. Нині їх відкрито вже близько тридцяти по всій країні.
– Я вражена тим, що я побачила. Вражена людьми та їх роботою. Мені тут сподобалось. В Україні я не вперше, а от у Слов’янську ще не була,- розповіла Радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Карен Робблі.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, Славянск, посольство, советник
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