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У Мар’їнці бойовики вкотре обстріляли житлові квартали: поранено жінку
22.06.2017 14:50
22 червня у результаті обстрілів сил АТО в районі Мар’їнки під вогонь бойовиків знову потрапили житлові квартали. Внаслідок цього було поранено жінку.
Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, декілька боєприпасів влучили в житловий будинок в Садовому провулку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю і поранено 43-річну жінку.
Одразу після обстрілу постраждалу в стані середньої важкості було госпіталізовано.
Источник: chv.tv
Теги: Марьинка, ранение, обстрел, боевики
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