У Мар’їнці бойовики вкотре обстріляли житлові квартали: поранено жінку

22.06.2017 14:50

22 червня у результаті обстрілів сил АТО в районі Мар’їнки під вогонь бойовиків знову потрапили житлові квартали. Внаслідок цього було поранено жінку.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, декілька боєприпасів влучили в житловий будинок в Садовому провулку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю і поранено 43-річну жінку.

Одразу після обстрілу постраждалу в стані середньої важкості було госпіталізовано.

Источник: chv.tv