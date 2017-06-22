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Архив - Донецкая область

В Горловке на 30% выполнена подготовка к отопительному сезону

22.06.2017 22:11
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В Горловке на 30% выполнена подготовка к отопительному сезону

В Горловке рассмотрели вопросы подготовки жилого фонда к зимнему периоду.

В Горловке все движется успешно, проводится перевод котельных на баланс «Донбасстеплоэнерго», - сказал представитель ДНР, который курирует вопросы ЖКХ. Также отмечается, что подготовка в Горловке к отопительному сезону выполнена на 30 процентов.

Источник: gorlovka.ua



Теги: Донбасс, Горловка, отопительный сезон
 
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