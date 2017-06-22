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Архив - Донецкая область

В Одессу привезли раненых бойцов АТО

22.06.2017 18:50
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В Одессу привезли раненых бойцов АТО

В Одессу прибыл самолет с 22 ранеными бойцами антитеррористической операции на Донбассе, четверо из которых доставили в реанимацию.

Об этом сообщил в Facebook волонтер военного госпиталя Андрей Танцюра.

«Встретили борт. 22 человека. 4 реанимация. Многие имеют травматологические повреждения. Есть перелом позвоночника, ожоговый», — сообщил Танцюра.

Волонтер отметил, что раненые военные нуждаются в лекарствах и предложил обращаться к нему для оказания помощи бойцам.

Источник: otkat.od.ua



Теги: Донбасс, Одесса, АТО, бойцы
 
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