За підсумками мінських переговорів сторони домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі

22.06.2017 19:10

У середу, 21 червня, в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія), по її завершенню стало відомо, що сторони погодили початок перемир'я на час збору врожаю на Донбасі з 24 червня.

Про це повідомила спікер представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група підтримала звернення місцевих рад про початок т.зв. хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі", - написала вона в Facebook.

Економічна підгрупа продовжила роботу щодо забезпечення життєдіяльності інфраструктури Донбасу після недавнього припинення водопостачання окремих районах в Донецькій області після обстрілів.

Вона озвучила пріоритети української сторони в Мінську. Так, Україна наполягає на першочерговості створення робочої підгрупи по українсько-російському кордону і скасуванні експропріації українських і європейських підприємств на територіях, підконтрольних бойовикам.

Крім того, українська сторона засудила агресію щодо патрулю СММ ОБСЄ і вважає інцидент спробою залякати співробітників місії.

Источник: nv.ua