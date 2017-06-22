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Закон о «реинтиграции Донбасса» может исчезнуть с политической повестки дня – эксперт
Закон «О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» может исчезнуть из политической повестки дня.
Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал политолог Андрей Золотарев.
«Президент Украины ранее рассказал о намерении принять Закон о «реинтиграции Донбасса», а позднее эту инициативу перехватил секретарь СНБО. Но, тем не менее, прошло время, и этот законопроект так и не появился в стенах парламента. То, что опубликовали СМИ, является концепцией, которую можно написать «на коленке» за пару часов. Но есть один интересный момент после поездки Президента Украины в США, сам документ может, как измениться, так и вообще исчезнуть с политического горизонта», - отметил А. Золотарев.
Эксперт уточнил, что в последнее время деятельность так называемых «порохоботов» существенно изменилась. К примеру, определения «война», «отмена АТО», «оккупированные территории» и прочее, «просто исчезли».
«Очевидно, что в США Петру Порошенко напомнили о существовании Минских соглашений и надобности следовать их положениям. Так как в Минских соглашениях Россия выступает как гарант, а в проекте о «рентиграции Донбасса», ее называют оккупантом и агрессором. То есть, либо отказываться или от «Минска» или от такого документа. Именно по этой причине деятельность «порохоботов» в данном направлении утихла», - резюмировал А. Золотарев.
Напомним, ранее в СМИ появился документ под названием «Проект концепции», который должен лечь в основу закона «О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей». Закон «О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» должен создать основы для восстановления территориальной целостности Украины.
Источник: ru.golos.ua
Теги: Донбасс, закон, эксперт, повестка
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